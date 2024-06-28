Газзаев — о контракте Карпина с РФС: это, мягко говоря, долговато

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) продлить контракт с наставником национальной команды Валерием Карпиным. RT на русском

«Четыре года — это, мягко говоря, долговато. Думаю, РФС немного погорячился, подписав контракт на долгий срок. Я поддерживаю само решение оставить Карпина, но четырехлетний срок мне кажется долгим», — заявил Газзаев. Sports.ru

Сегодня стало известно, что специалист продлил соглашение с РФС до 2028 года. Говорит Москва