«Динамо» не будет продлевать контракт с 37-летним Шуниным

Московское «Динамо» не будет продлевать контракт с 37-летним голкипером Антоном Шуниным. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Напомним, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня этого года.

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Сообщается, что у Шунина есть предложение от «Динамо» стать куратором вратарского направления в развитии игроков Академии.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо», за взрослую команду которого он выступает с 2007 года. За этот период он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, в 125 из которых отыграл «на ноль».

В нынешнем сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.