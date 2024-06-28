Салихова высказалась о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Зарема о Соболеве: «Почему главный актив не хочет играть за «Спартак»? Боссам проще нацепить маску жертвы, говорить, что «Зенит» перебил по деньгам, а Соболев – иуда»
Зарема Салихова высказалась о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».
Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов купить 27-летнего нападающего «Спартака» за 20 млн евро и предложит игроку 4-летний контракт.
«Идет конкретный подогрев к уходу Соболева в стан соперника. Вернее, «Спартак» «Зениту» больше не соперник, ни в медиаплане, ни в спортивном. Традиционные клубные телеграм-каналы закидывают фэйковой информацией о стоимости трансфера, будущей зарплате игрока. Потому что дана команда «фас», нужно обелить и Малышева и Амарала. Что сделали они с обстановкой в команде, почему главный актив не хочет больше играть за «Спартак»? Конечно, нынешним руководителям проще нацепить на себя маску жертвы, и говорить, что просто «Зенит» перебил по деньгам, а Соболев – иуда. Судя по тому, как активно начали настраивать болельщиков и работать с общественным мнением, переход состоится. И думаю, Соболев далеко не последний, кто решит сменить клуб в ближайшее время», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Зарема о Соболеве: «Почему главный актив не хочет играть за «Спартак»? Боссам проще нацепить маску жертвы, говорить, что «Зенит» перебил по деньгам, а Соболев – иуда»
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