Московский «Локомотив» проведет товарищеский матч с белградским «Партизаном», сообщает пресс‑служба железнодорожников.

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Встреча пройдет 10 июля и начнется в 15:30 по московскому времени. Кроме того, 6 июля москвичи запланировали товарищеский матч с калининградской «Балтикой», начало — в 18:00 (мск). Обе игры состоятся на «РЖД Арене» в Москве.

Старт нового сезона МИР РПЛ запланирован на 19 июля. «Локомотив» в первом туре на своем поле сыграет с «Акроном».