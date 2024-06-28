Эриксен высказался о рекордном количестве матчей за сборную Дании

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен высказался о рекорде по количеству матчей за национальную команду. Приняв участие в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Сербией (0:0), Кристиан Эриксен стал рекордсменом по количеству игр за сборную Дании (133), опередив защитника Симона Кьера с показателем в 132 матча.

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«Прежде всего, я очень горжусь, что сыграл так много матчей за сборную. Немного странное чувство, ведь многие игроки, которых я обошел, это величайшие футболисты Дании всех времен. Быть рядом с ними — что-то невероятное. Когда закончу играть, буду вспоминать это с нежностью и широкой улыбкой на лице», — приводит слова Эриксена официальный сайт УЕФА.



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Матчи 1/8 финала чемпионата Европы пройдёт в период с 29 июня по 2 июля.