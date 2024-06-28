Пепе высказался об отсутствии голов у Роналду на групповом этапе Евро-2024

Центральный защитник сборной Португалии Пепе ответил на вопрос о результативности 39-летнего нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду, не забившего ни одного гола на групповом этапе Евро-2024.

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«Криштиану живёт ради голов, это факт. Но вы видели, насколько он вовлечён в игру для того, чтобы помогать сборной? Это невероятно. Он игрок, проведший больше всего минут в нашей команде, и ему 39 лет», — приводит слова Пепе Record.



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Напомним, Роналду принял участие во всех трёх матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024, в которых он отметился одной результативной передачей. На стадии 1/8 финала этого соревнования португальская национальная команда встретится со Словенией.