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Мамардашвили вошел в топ-10 вратарей мира по версии FourFourTwo. Алиссон – лучший, тер Стеген – 3-й

Георгий Мамардашвили включен в число лучших вратарей мира.

Мамардашвили вошел в топ-10 вратарей мира по версии FourFourTwo
© Sports.ru

Голкипер сборной Грузии и «Валенсии» попал в список, опубликованный FourFourTwo. Он занял в десятке лучших последнюю строчку.

В рейтинг вошли:

1. Алиссон, «Ливерпуль» и сборная Бразилии.

2. Эдерсон, «Манчестер Сити» и сборная Бразилии.

3. Марк-Андре тер Стеген, «Барселона» и сборная Германии.

4. Майк Меньян, «Милан» и сборная Франции.

5. Мануэль Нойер, «Бавария» и сборная Германии.

6. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ» и сборная Италии.

7. Ян Облак, «Атлетико» и сборная Словении.

8. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла» и сборная Аргентины.

9. Ян Зоммер, «Интер» и сборная Швейцарии.

10. Георгий Мамардашвили, «Валенсия» и сборная Грузии.

Футбол
Ян Облак
Мануэль Нойер
Ян Зоммер