Мамардашвили вошел в топ-10 вратарей мира по версии FourFourTwo. Алиссон – лучший, тер Стеген – 3-й
Георгий Мамардашвили включен в число лучших вратарей мира.
Голкипер сборной Грузии и «Валенсии» попал в список, опубликованный FourFourTwo. Он занял в десятке лучших последнюю строчку.
В рейтинг вошли:
1. Алиссон, «Ливерпуль» и сборная Бразилии.
2. Эдерсон, «Манчестер Сити» и сборная Бразилии.
3. Марк-Андре тер Стеген, «Барселона» и сборная Германии.
4. Майк Меньян, «Милан» и сборная Франции.
5. Мануэль Нойер, «Бавария» и сборная Германии.
6. Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ» и сборная Италии.
7. Ян Облак, «Атлетико» и сборная Словении.
8. Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла» и сборная Аргентины.
9. Ян Зоммер, «Интер» и сборная Швейцарии.
10. Георгий Мамардашвили, «Валенсия» и сборная Грузии.
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