Нагельсман: сборная Грузии — доказательство правильности нынешнего формата Евро

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос, должны ли чемпионаты Европы вернуться к старому формату с участием 16 команд.

© Чемпионат.com

«Я так не думаю. Для небольших стран важно принимать участие в таком крупном турнире. Это всегда интересно. Один из примеров — Грузия. Они становятся лучше с каждой игрой, это невероятно. Это особенный турнир, и он хорош сам по себе», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport Germany в соцсети Х (ранее Twitter).



Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 сборная Грузии набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира с третьего места.

Смотреть матчи Евро-2024

Количество участников на Евро увеличилось, начиная с чемпионата Европы 2016 года, который прошёл во Франции.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024: