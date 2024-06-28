Романцев назвал Роналду настоящим мужиком

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев назвал нападающего португальской команды Криштиану Роналду настоящим мужиком и очень сильным человеком. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Спорт-Экспресс».

Ранее в трех матчах групповой стадии Евро-2024 Роналду сделал одну результативную передачу и не забил ни одного гола. Несмотря на это Романцев считает, что нападающий еще проявит себя на турнире.

«Передача Криштиану на пустые ворота Фернандешу? После матча с Турцией я вспомнил гениальные строчки Пушкина: "Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог..." Ну кто бы, находясь в такой идеальной позиции, отдал мяч партнеру?! Только великий Криштиану! Чем разом поставил на место всех своих недоброжелателей — мол, а теперь говорите что угодно», — сказал Романцев.



Он добавил, что в 39 лет показать способность «перестроиться, быть нужным команде и болельщикам дано только очень сильному человеку и настоящему мужику».