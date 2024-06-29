Андрей Лунин может стать одноклубником Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин находится в сфере интересов «ПСЖ», сообщил Defensa Central.

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В Мадриде понимают, что возвращение Тибо Куртуа после травмы заставит Лунина снова стать вторым номером. Это заставляет Андрея задуматься о переходе в другой клуб. Если он не подпишет новый контракт, его выставят на трансфер летом.

«ПСЖ» хочет воспользоваться этой ситуацией и рассматривает приглашение украинского футболиста. Парижане пристально следят за ситуацией. На это влияют и нестабильные выступления Джанлуиджи Доннаруммы, и возможный уход другого вратаря команды Арнау Тенаса.

Напомним, этим летом «ПСЖ» за € 20 млн купил у «Краснодара» российского голкипера Матвея Сафонова.

Лунин в этом сезоне в «Реале» провёл 31 матч, из них 12 сыграл «на ноль», пропустил 32 гола. Отметим, по оценкам некоторых статистических порталов Лунин стал худшим голкипером группового этапа Евро-2024.