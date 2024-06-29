Черчесов о зарплате 1,2 млн евро в год в Казахстане: «Откуда инсайдеры это берут, если я даже сам не знаю. То, что пишут, надо делить на два, а иногда и на пять»
Станислав Черчесов ответил на вопрос о зарплате в сборной Казахстана.
Российский специалист ранее был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана.
Сообщалось, что оклад тренера составит 581,7 миллиона тенге (свыше 1,2 млн евро – Sports) в год.
– Мне всегда интересно, откуда они [инсайдеры] все это берут, если часто я даже сам не знаю. Вот он уже знал, а я еще не знал ни о чем.
Про меня много что пишут, лет с пятнадцати, я привык. Иногда то, что пишут, надо делить в лучшем случае на два, а иногда и на пять.
– Была ли мысль опровергнуть?
– Я никогда этого не делал и делать не собираюсь.
Ваша работа – писать, обсуждать, а моя работа – делать то, для чего я здесь, – сказал Станислав Черчесов.
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Черчесов о зарплате 1,2 млн евро в год в Казахстане: «Откуда инсайдеры это берут, если я даже сам не знаю. То, что пишут, надо делить на два, а иногда и на пять»
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