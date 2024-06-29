$85.75+0.7892.42+1.43
Войти в почту

Черчесов о зарплате 1,2 млн евро в год в Казахстане: «Откуда инсайдеры это берут, если я даже сам не знаю. То, что пишут, надо делить на два, а иногда и на пять»

Станислав Черчесов ответил на вопрос о зарплате в сборной Казахстана.

Черчесов ответил на вопрос о зарплате в сборной Казахстана
© Sports.ru

Российский специалист ранее был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана.

Сообщалось, что оклад тренера составит 581,7 миллиона тенге (свыше 1,2 млн евро – Sports) в год.

– Мне всегда интересно, откуда они [инсайдеры] все это берут, если часто я даже сам не знаю. Вот он уже знал, а я еще не знал ни о чем.
Про меня много что пишут, лет с пятнадцати, я привык. Иногда то, что пишут, надо делить в лучшем случае на два, а иногда и на пять.

– Была ли мысль опровергнуть?

– Я никогда этого не делал и делать не собираюсь.
Ваша работа – писать, обсуждать, а моя работа – делать то, для чего я здесь, – сказал Станислав Черчесов.
Футбол
Станислав Черчесов
2