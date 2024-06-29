$85.75+0.7892.42+1.43
Войти в почту

«Урарту» объявил о подписании Ивана Игнатьева

Российский нападающий Иван Игнатьев перешёл в армянский «Урарту», сообщает пресс-служба клуба в своём телеграм-канале. Подробности перехода форварда не уточняются.

«Урарту» объявил о подписании Ивана Игнатьева
© Чемпионат.com

Напомним, в январе 2024 года 25-летний Игнатьев стал игроком «Железничара» на правах свободного агента. В конце апреля стало известно, что сербский клуб отказался от услуг российского футболиста. За клуб из Белграда он провёл семь матчей и отдал одну результативную передачу. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 600 тыс. В своей карьере Игнатьев также выступал за «Сочи», «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар»

По итогам минувшего сезона чемпионата Армении «Урарту», который возглавляет российский тренер Дмитрий Гунько, финишировал на четвёртом месте, набрав 50 очков по итогам 36 матчей.

Футбол
Дмитрий Гунько
Иван Игнатьев
Крылья Советов
Рубин