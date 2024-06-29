Мбаппе сменил защитную маску в преддверии матча с Бельгией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поменял защитную маску для лица в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Бельгией, который состоится 1 июля. Новая маска является более плотной, чем предыдущая. Об этом сообщает RMC Sport.

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По информации источника, Мбаппе испытывал дискомфорт, играя и тренируясь в предыдущей маске, поскольку она не плотно прилегала к лицу и пропускала воздух. Новый вариант защитной экипировки должен решить эту проблему.

Напомним, встреча между сборными Франции и Бельгии пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.