«Спартаку» посоветовали не возвращать Промеса в команду

Бывший нападающий "Амкара" и "Динамо" Мартин Якубко заявил, что на месте руководства московского "Спартака" не стал бы возвращать нидерландского нападающего Квинси Промеса в команду. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Его поведение в этой ситуации — это ненормально. Я так вижу эту ситуацию. Если бы я мог решать, возвращать Промеса в команду или нет, я бы сказал "нет". Потому что у клуба есть имидж. Игроки выступают за команду с эмблемой на груди. Нужно вести себя, как порядочный человек, а не как негодяй какой-то", - заявил Якубко.



Информация о том, что Промес возвращается в Россию, появилась 24 июня.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Прокуратура Нидерландов заявила, что Промес задержан за правонарушение в ОАЭ

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае. В прошлом сезоне чемпионата России "Спартак" занял пятое место. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит".