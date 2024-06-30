Миранчук отказался от предложения «Локомотива»

Источник: Миранчук не принял предложение «Локомотива»
Полузащитник Антон Миранчук отказался от нового предложения московского «Локомотива» по контракту. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По данным источника, «железнодорожники» предложили Миранчуку соглашение на два года с зарплатой в 1,6 миллиона евро. Сторона 28-летнего игрока настаивает на контракте по схеме 2+1 и зарплатной ведомости в размере 2 миллиона евро в год.
С 1 июля Миранчук официально станет свободным агентом. Рыночная стоимость полузащитника по данным Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.
Вчера, 29 июня, Sport24 сообщил, что Антоном интересуются клубы из ОАЭ и Катара, а также ЦСКА.
Миранчук является воспитанником «Локомотива». Хавбек лишь раз покидал расположение красно-зеленых, выступая в аренде с января по декабрь 2016 года за эстонскую «Левадию».