«Крылья Советов» проиграли челнинскому КАМАЗу в контрольном матче

Самарские «Крылья Советов» в контрольном матче уступили клубу КАМАЗ из Набережных Челнов.

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Встреча прошла в Казани и завершилась победой КАМАЗа со счетом 2:1. В составе самарцев мяч забил Франко Орозко.

Следующий контрольный матч команда Игоря Осинькина проведет 4 июля против «Рубина».

Старт нового сезона МИР РПЛ запланирован на 19 июля. «Крылья Советов» в первом туре на своем поле сыграют с «Зенитом».

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