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Швейцария выбила Италию – 2:0! Варгас забил в дальнюю девятку, победным стал гол Фройлера

На 37-й минуте счет открыл швейцарский хавбек «Болоньи» Ремо Фройлер. На 46-й полузащитник «Аугсбурга» Рубен Варгас удвоил преимущество своей команды ударом в дальнюю девятку.

Швейцария выбила Италию – 2:0! Варгас забил в дальнюю девятку, победным стал гол Фройлера
© Sports.ru

Италия, победитель Евро-2020, покинула турнир, а Швейцария в 1/4 финала сыграет с Англией или Словакией.

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Футбол
Ремо Фройлер