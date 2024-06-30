Названы причины провала Италии на чемпионате Европы — 2024

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников объяснил, почему сборная Италии проиграла национальной команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 и вылетела с турнира. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

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«Я ждал немного другой игры от итальянцев. А сегодня команда Спаллетти сыграла беззубо. Она очень мало создала в атаке. Поэтому швейцарцы выиграли абсолютно заслуженно. Они были быстрее, сильнее, использовали свои моменты», — заявил он.



Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 0:2. Швейцария открыла счет в матче на 37-й минуте, отличился Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса. Спустя минуту после начала второго тайма Варгас сам забил мяч, его ассистентом выступил Михел Эбишер.

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Сборная Италии — действующий чемпион Европы. Команда в рамках группового этапа Евро одержала победу над Албанией (2:1), проиграла национальной команде Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1).