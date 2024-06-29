Аленичев высказался о переходе Глушенкова в «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о переходе полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

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«Значит, Глушенков считает, что может там вырасти в еще более серьёзного футболиста. Будет ли Глушенков играть в «Зените», очень сложно сказать. В «Зените» будет сумасшедшая конкуренция. Не факт, что Глушенков будет так ярко выглядеть в «Зените», как он выглядел в «Локомотиве», – приводит слова Аленичева «Чемпионат.com».



Глушенков перешел в «Локомотив» в январе 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 29 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 15 результативных передач. 24-летний футболист также имеет опыт выступления за сборную России, в составе которой провел два товарищеских матча и не отметился результативными действиями.

20 июня «Зенит» официально объявил о трансфере Глушенкова. Стороны заключили контракт по схеме «4+1». Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 11 млн евро.

«Зенит» по итогам сезона-2023/24 стал победителем РПЛ в шестой раз подряд. Всего для петербургского клуба это 11-я победа в турнире.