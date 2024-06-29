Спаллетти прокомментировал вылет сборной Италии с Евро-2024

Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти высказался о поражении своей команды от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2024.

Победитель чемпионата Европы 2020 года сборная Италии в субботу проиграла Швейцарии со счетом 0:2 в матче 1/8 финала. После встречи главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти прокомментировал этот результат.

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Он подчеркнул, что вся ответственность за итог игры лежит на главном тренере. Также он ответил на вопрос о своем будущем в команде.

"Гол в начале второго тайма подкосил нас, у нас были проблемы с ритмом. У нас не так много качественных и быстрых игроков. Чтобы что-то построить, нужно больше времени", - сказал Спаллетти.



Он добавил, что его дальнейшую судьбу решит разговор с президентом федерации.