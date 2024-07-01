Ташуев может продолжить карьеру в клубе из ближнего зарубежья

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, что может продолжить карьеру в клубе из ближнего зарубежья. В апреле 2024 года 65‑летний специалист покинул воронежский «Факел».

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— Есть намерения у клуба из ближнего зарубежья. Клуб, который участвует в еврокубках, принимает решение о смене главного тренера. Я знаю, что есть в кандидатах. Но пока нет конкретики. Будет предложение, рассмотрю, а если нет, то дальше буду искать, — цитирует Ташуева Metaratings.ru.



Ташуев возглавлял грозненский «Ахмат», махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», «Краснодар» и другие команды.