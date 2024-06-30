Сборная Канады вышла в четвертьфинал на дебютном Кубке Америки по футболу

Сборные Канады и Чили сыграли вничью со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Встреча прошла в Орландо (штат Флорида, США).

Чилийская команда завершала игру в меньшинстве после того, как на 27-й минуте с поля был удален защитник Габриэль Суасо.

В другом матче игрового дня сборная Аргентины обыграла команду Перу (2:0). По итогам трех туров аргентинцы набрали 9 очков и стали победителями группы A. Следом расположились канадцы (4 очка), чилийцы (2) и перуанцы (1).

Сборная Канады впервые принимает участие в Кубке Америки. Это стало возможным после того, как состав участников турнира был увеличен до 16 команд, а на соревнование пригласили шесть коллективов из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Обычно турнир проводится только с участием команд из стран Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), начиная с 1993 года на соревнование приглашалось по две команды из других конфедераций. Сборная Канады получила право сыграть на Кубке Америки после победы в плей-офф над командой Тринидада и Тобаго (2:0). Команды из КОНКАКАФ дважды играли в финале Кубка Америки - в 1993 и 2001 годах сборная Мексики завоевала серебряные медали турнира.

В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с командой, которая займет второе место в группе B, канадцы встретятся с победителем этого квартета. В группе B выступают команды Венесуэлы, Эквадора, Мексики и Ямайки. Заключительный тур в этом квартете пройдет 1 июля.

Кубок Америки завершится 15 июля. Команды, участвующие в турнире, разделены на четыре группы. Два лучших коллектива из каждого квартета выйдут в плей-офф. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.