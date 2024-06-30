Гол Жорди Альбы помог «Интер Майами» обыграть в гостях «Нэшвилл»

В ночь с 29 на 30 июня мск на поле стадиона «Геодис Парк» в американском Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата МЛС. Возглавляющий турнирную таблицу «Интер Майами» переиграл на выезде «Нэшвилл» со счётом 2:1.

На 40-й минуте первый гол в матче забил правый защитник клуба из Флориды Йен Фрэй. Четыре минуты спустя левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба удвоил счёт. Полузащитник «Нэшвилла» Хани Мухтар на 73-й минуте сократил отставание хозяев поля, реализовав пенальти.

В этой игре не принимали участия находящиеся в составах своих национальных команд на Кубке Америки — 2024 капитан «Интер Майами» аргентинский нападающий Лионель Месси и его одноклубник уругвайский форвард Луис Суарес.

«Интер Майами» набрал 44 очка в 21 матче и продолжает возглавлять турнирную таблицу МЛС, «Нэшвилл» с 26 очками в 20 матчах находится на седьмом месте.