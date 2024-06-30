Круговой отреагировал на свой дебют за ЦСКА в товарищеском матче с «Шинником»

Левый защитник ЦСКА Данил Круговой, перешедший к армейцам в июне 2024 года, прокомментировал свой дебют за красно-синих в товарищеской встрече с выступающим в Фонбет — Первой лиге ярославским «Шинником» (2:1).

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«Дебют в неофициальном матче! Уже против Первой лиги (смеющийся смайлик), рад событию!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.



26-летний левый защитник Данил Круговой в июне 2024 года перешёл в московский ЦСКА из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. После того, как зимой 2024 года стало известно, что Круговой не будет продлевать контракт с петербуржцами и перейдёт в ЦСКА, руководство сине-бело-голубых перевело игрока во вторую команду, выступающую в дивизионе Б Второй лиги.

В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету Кругового 12 матчей за «Зенит» в РПЛ (один результативный пас), шесть матчей в Кубке России (один результативный пас) и девять игр во Второй лиге за «Зенит-2» весной 2024 года (один гол и два результативных паса).