Сборная Аргентины без Месси в составе вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Аргентины без Лионеля Месси в составе обыграла Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Третий матч группового этапа завершился победой аргентинцев со счетом 2:0. Оба мяча в составе действующих чемпионов мира забил Лаутаро Мартинес.

Месси не принимал участия в этой встрече — он остался на скамейке запасных из-за травмы приводящей мышцы. Это первый случай за восемь лет, когда Месси не вышел на поле в стартовом составе национальной команды на крупном турнире.

Сборная Аргентины с тремя победами выиграла группу А и вышла в 1/4 финала Кубка Америки. Соперника по этой стадии команда Лионеля Скалони узнает позднее.