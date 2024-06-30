Вратарь Украины эмоционально высказался после вылета с Евро-2024

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) оставил послание для фанатов после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2024 по итогам группового этапа.

«Все сложилось не так, как мы хотели. Но каждая минута, каждый момент, каждая игра и каждая тренировка со сборной оставили большой след в моей памяти. Благодарю всех за поддержку!» — написал Трубин.



Все команды группы Е набрали по четыре очка, однако украинская сборная заняла четвертое место по дополнительным показателям. Подопечные Сергея Реброва стартовали на европейском первенстве с разгромного поражения от Румынии — 0:3, однако следом одержали победу над Словакией со счетом 2:1 и сыграли вничью с Бельгией — 0:0.

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Трубин провел на групповом этапе два поединка — со Словакией и Бельгией. Голкипер заменил в воротах Андрея Лунина, который в игре против национальной румынской команды пропустил три мяча, а потом был признан худшим игроком группового этапа, получив от портала WhoScored оценку 3.8 за свое выступление.