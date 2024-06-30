Тренер сборной Испании рассказал, в чем сила Грузии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 с Грузией, который состоится сегодня, 30 июня.

«Начинается другой чемпионат Европы. Теперь речь идёт о максимальной интенсивности. Матч с Грузией — самый важный. Они быстры в переходных фазах и уже забили так несколько голов. Они выделяются этим. Нужно быть предельно сосредоточенными. Сборная Грузии очень быстрая, но она также умеет контролировать мяч. Мы обязаны учитывать все особенности [соперника]», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.



Напомним, матч Испания — Грузия состоится сегодня, 30 июня, и пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии набрала четыре очка и заняла третье место в квартете F, пропустив вперёд Португалию и Турцию.