В Швеции нашли тело пропавшего латвийского футболиста

Латвийский футболист Робертс Зелманис найден мертвым в Швеции, сообщается на сайте шведского клуба «Гуте», за который он в последнее время выступал.

Как отмечают латвийские СМИ, с середине апреля информации о судьбе игрока не появлялось. Тело неизвестного мужчины было найдено на шведском острове Эланд.

— Мы получили информацию, что это игрок нашей команды Робертс Зелманис. Мы планируем организовать церемонию в его честь, сначала мы обсудим этот вопрос с семьей Робертса. Покойся с миром, — говорится в сообщении.



Зелманис играл за «Гуте» с начала текущего года, ранее он выступал за несколько латвийских клубов и сборные страны различных возрастов.