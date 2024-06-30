Миллер покидает пост главного тренера FC Bus
Виталий Миллер объявил об уходе из FC Bus .
«Хочется сказать, что этот матч для нашего тренерского штаба был последним в команде FC Bus. Еще раз большое спасибо всем за сезон. Надеюсь, увидимся с кем-нибудь на футбольных полях, а может быть, и не увидимся. Не знаю. Но благодарен каждому за самоотдачу, за результат. Всегда можно лучше, но мы определенного добились. Главное, что мы стали командой. Привлекли к себе внимание, и о нам говорили не в зависимости от того, выиграли мы или нет. Это дорогого стоит. Мы были узнаваемы в отличие от многих команд и, не побоюсь этого слова, были интереснее, чем многие команды с космическими бюджетами. Это еще раз доказывает то, что решают все люди, а не деньги. От себя лично и от своего тренерского штаба хочется поблагодарить вас за работу. Хочется пожелать развиваться дальше», – сказал в прощальной речи экс-главный тренер FC Bus.