Футболист Гарри Кейн установил рекорд сборной Англии по числу сыгранных официальных матчей.

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Сейчас Англия играет в 1/8 финала Евро-2024 против Словакии. Кейн вышел в стартовом составе. Это его 79-й матч за национальную команду. По этому показателю он опередил Питера Шилтона (78).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка. На 45-й минуте матча Англия проигрывает со счетом 0:1.

На текущем Евро Кейн провел 3 матча, забив один мяч. С сезона-2023/24 английский футболист выступает за мюнхенскую «Баварию».

Смотреть матчи Евро-2024

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропускают текущий чемпионат Европы.