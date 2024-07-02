Кейн установил рекорд сборной Англии

В матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии обыграла Словению. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не смогли забить. На 105 минуте поединка португалец Криштиану Роналду не реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти точнее оказались португальцы (3:0). В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

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