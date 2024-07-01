Сборная Франции побила рекорд чемпионатов Европы

Сборная Франции по футболу пробилась в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Бельгии со счетом 1:0. Единственный мяч в игре в свои ворота забил Ян Вертонген. Соперники сборной Франции забили на Евро-2024 в свои ворота пять мячей, что является рекордом чемпионатов Европы.

Сборная Франции по этому показателю превзошла Нидерланды (4).

Франция в четвертьфинале сыграет с победителем пары Португалия — Словения. Португальцы и словенцы встретятся 1 июля. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

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Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.