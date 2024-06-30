Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории плей‑офф чемпионатов Европы.

Он вышел в стартовом составе в матче 1/8 финала ЕВРО‑2024 против команды Грузии в возрасте 16 лет и 353 дня. Ямаль побил рекорд англичанина Джуда Беллингема (18 лет и 4 дня).

Смотреть матчи Евро-2024

Ранее Ямаль стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы на групповом этапе. На момент появления на поле во встрече ЕВРО‑2024 Испании и Хорватии ему было 16 лет и 338 дней.