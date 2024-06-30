Тренер Словакии Кальцона прокомментировал обидный вылет с Евро-2024

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона высказался о вылете команды с Евро-2024.

«Я горжусь, мы провели великолепную игру против сборной мирового уровня и одного из фаворитов турнира. Половину дополнительного времени мы провели на половине поля соперника. Я очень горжусь своей командой», – приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.



Смотреть матчи Евро-2024

Напомним, 30 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия) прошёл матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словакии. Подопечные Кальцоны в дополнительное время потерпели поражение со счётом 1:2 (1:1 — основное время). Таким образом, словаки вылетели из турнира. Англия вышла в четвертьфинал, где сыграет со сборной Швейцарии.