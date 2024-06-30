Сборная Испании по футболу повторила рекорд России

Сборная Испании по футболу повторила в матче 1/8 финала Евро-2004 против Грузии повторила рекорд чемпионатов Европы по ударам в первом тайме, передает Opta.

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Испанцы в первом тайме ударили по воротам грузин 17 раз. Столько ударов было у сборной России в матче Евро-2008 против Швеции.

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Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций — 2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.