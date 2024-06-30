Сборная Испании одержала победу над Грузией на Евро-2024

Завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Испании и Грузии. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье из Франции. Матч закончился победой сборной Испании со счётом 4:1.

На 18-й минуте матча сборная Грузии вышла вперёд: после попытки защитника Робена Ле Нормана помешать ударить Хвиче Кварацхелии мяч отскочил от игрока обороны в ворота испанцев.

На 39-й минуте матча счёт сравнял испанский полузащитник Родри.

На 51-й минуте хавбек сборной Испании Фабиан Руис вывел свою команду вперёд, забив головой после навеса нападающего Ламина Ямаля. Затем испанцы увеличили своё преимущество: на 75-й минуте после сольного прохода забил нападающий Нико Уильямс. Отметим, что за минуту до этого мяча судья отменил автогол в пользу испанцев.

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На 83-й минуте испанский нападающий Дани Ольмо установил окончательный счёт в матче — 4:1.

Стала известна первая пара 1/4 финала Евро-2024

Таким образом, сборная Испании проходит в 1/4 финала Евро-2024, а сборная Грузии покидает турнир.