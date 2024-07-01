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«Это абсолютный ужас». Мбаппе рассказал об ощущениях от игры в маске

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об ощущениях от игры в маске, которую он вынужден носить после перелома носа в матче группового этапа чемпионата Европы с командой Австрии.

«Это абсолютный ужас». Мбаппе рассказал об ощущениях от игры в маске
© globallookpress.com
— Это абсолютный ужас. Я сменил маску, так как каждый раз что‑то шло не так. Она ограничивает обзор, а еще скапливается пот, и ее приходится снимать, чтобы он стекал. Такое ощущение, что она сделана в 3D. Спасибо маскам, но как только можно будет ее снять, я сделаю это, — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Сборная Франции в понедельник встретится с командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы. Игра пройдет в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 по мск.

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Килиан Мбаппе