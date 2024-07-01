Семшов рассказал, чего не хватило сборной Грузии на Евро-2024

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал крупное поражение сборной Грузии от национальной команды Испании (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

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«Сборная Грузии прыгнула выше головы, вышли из группы, а это уже можно считать успехом. Они выглядели неплохо. Мне кажется, что им не хватило нескольких опытных футболистов, которые играют на больших турнирах — в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».



Сборная Грузии на чемпионате Европы — 2024 в Германии дебютировала на крупных мировых турнирах, пробившись на Евро впервые в истории. В группе F с участие Португалии, Турции и Чехии грузины заняли третье место, после стартового поражения от Турции (1:3) набрав четыре очка благодаря ничьей с командой Чехии (1:1) и победе со счётом 2:0 над португальцами.