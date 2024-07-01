Игроки сборной Испании получили премию после победы над Грузией

Игроки сборной Испании получили 190 тыс евро премиальных за выход в четвертьфинал Евро-2024, сообщает СОРЕ.

По информации источника, денежный бонус получит каждый футболист.

Сборная Испании обыграла Грузию в матче 1/8 финала Евро-2024. Игра прошла 30 июня в Кельне и завершилась со счетом 4:1. Хавбеки Испании Родри, Нико Уильямс и Дани Ольмо забили дебютные голы на чемпионатах Европы.

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Всего «красная фурия» забила на нынешнем Евро девять мячей в четырех встречах.

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В четвертьфинале Испания сыграет с Германией, матч пройдет 5 июля.