Беллингем показал неприличный жест после гола в ворота Словакии

Полузащитнику сборной Англии Джуду Беллингему пришлось оправдываться в соцсетях за неприличный жест, показанный им после гола в ворота Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года.

После гола на 95-й минуте десятый номер «трех львов» помахал руками в области паха.

«Это был шуточный жест, направленный в адрес близких друзей, присутствовавших на матче. Не испытываю ничего, кроме уважения, к тому, как играла сборная Словакии», — заявил Беллингем.



Встреча завершилась со счетом 2:1.

Мяч в составе сборной Словакии забил Иван Шранц. Он отличился на 25-й минуте. За минуту до конца второго тайма Джуд Беллингем перевел игру в овертайм. На первой минуте овертайма Гарри Кейн установил окончательный счет матча.

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В 1/4 финала Англия сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 6 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.