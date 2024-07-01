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Мамардашвили не сумел побить рекорд Акинфеева по сейвам за один Евро

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили совершил 30 сейвов на чемпионате Европы — 2024 в Германии. RT на русском

Только Игорь Акинфеев на Евро-2008 сделал больше сэйвов с 1980 года (с момента сбора статистики) – 32. Sports.ru

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза. Чемпионат.com

Мамардашвили не сумел побить рекорд Акинфеева на Евро
© РИА Новости
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