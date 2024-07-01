Стало известно, что кричал Беллингем после гола в ворота Словакии на Евро

Британская медиаслужба Би-би-си расшифровала фразу полузащитника английской сборной Джуда Беллингема после забитого мяча в ворота сборной Словакии на чемпионате Европы 2024 года.

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Полузащитник мадридского «Реала», сравнявший счет на 95-й минуте игры, отпраздновал взятие ворот фразой: «Кто же еще?!»

Беллингем показал неприличный жест после гола в ворота Словакии

Встреча завершилась со счетом 2:1. Мяч в составе сборной Словакии забил Иван Шранц. Он отличился на 25-й минуте. За минуту до конца второго тайма Джуд Беллингем перевел игру в овертайм. На первой минуте овертайма Гарри Кейн установил окончательный счет матча.

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В 1/4 финала Англия сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 6 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.