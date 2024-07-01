Форвард "Родины" Тимошенко может перейти в "Балтику"

Нападающий "Родины" Иван Тимошенко может продолжить карьеру в Калининграде. По информации источника, "Балтика" заинтересована в услугах центрального нападающего "Родины" Ивана Тимошенко. Сообщается, что калининградский клуб сделал запрос о трансфере игрока, но "Родина" не готова отпускать своего футболиста.

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Действующее соглашение 25-летнего россиянина с московским клубом истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает форварда в 1 миллион евро.

В минувшем сезоне Тимошенко забил 15 мячей и отдал 2 голевые передачи в 31 матче за "Родину".