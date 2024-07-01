«Ньюкасл» выкупил Холла у «Челси» за 28 млн фунтов
Льюис Холл покидает «Челси».
Лондонский клуб объявил о переходе 19-летнего защитника в «Ньюкасл» на постоянной основе. В минувшем сезоне Холл выступал за «сорок» на правах аренды.
Опция выкупа игрока за 28 миллионов фунтов активировалась автоматически, так как «Ньюкасл» финишировал выше 14-го места по итогам сезона АПЛ.
В сезоне АПЛ-2023/24 Холл провел 18 матчей за «Ньюкасл» и забил 1 гол.
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«Ньюкасл» выкупил Холла у «Челси» за 28 млн фунтов
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