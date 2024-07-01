«Локомотив» объявил об уходе Миранчука

Московский «Локомотив» на официальном сайте клуба объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Антоном Миранчуком по завершении трудового контракта. Газета.Ru

Стороны не стали продлевать контракт. «Благодарим Антона за время, проведенное в клубе и вклад в его достижения! Желаем удачи и успешного продолжения карьеры», — отметили в команде. Lenta.ru

В общей сложности 28-летний полузащитник провел за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трехкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн. Чемпионат.com