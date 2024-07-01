Вратарь Шунин покидает "Динамо" после 17 сезонов

Вратарь Антон Шунин покинул московский футбольный клуб "Динамо".

© Российская Газета

Как сообщает пресс-служба "Динамо", Шунин уходит из команды в связи с истечением срока действия контракта. Голкипер выступал за "бело-голубых" на протяжении 17 сезонов, он - воспитанник академии команды.

37-летний Шунин сыграл свой дебютный матч за "Динамо" в 2007 году. Всего он провел 366 игр и в 125-ти из них оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Шунин завоевывал бронзу чемпионата России, выступал за национальную сборную России, был капитаном "Динамо" на протяжении пяти сезонов.