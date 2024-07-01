«Рубин» объявил об уходе Рыбуса

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе польского футболиста Мацея Рыбуса. Стороны разошлись по истечении срока контракта.

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«Защитник Мацей Рыбус покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта. Спасибо и удачи в дальнейшей карьере, Мацей!» — написала пресс-служба казанского клуба.



Напомним, Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента летом 2023 года. Его предыдущим клубом был московский «Спартак». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Мацей Рыбус провёл семь матчей, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. Также на счету защитника одна игра в Фонбет Кубке России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,5 млн.