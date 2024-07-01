Руководство «Краснодара» не собирается отпускать нападающего Джона Кордобу в другую команду Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, клуб не ведет переговоров о продаже форварда конкурентам по чемпионату России, в частности «Зениту». Сообщается, что вообще никаких переговоров между петербургским клубом и «быками» не ведется.

31-летний Джон Кордоба в прошедшем сезоне чемпионата России провел 27 матчей, в которых забил 15 мячей и оформил три результативные передачи.

Чемпионом страны 2024 года стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. Серебряные медали по итогам сезона завоевал «Краснодар», бронзовые — у московского «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «Локомотиву» предрекли борьбу за выживание в РПЛ.