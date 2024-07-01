Промес отреагировал на заявление «Спартака» о его уходе

Нидерландский нападающий Квинси Промес отреагировал на свой уход из «Спартака» в связи с окончанием срока действия контракта.

«Моя семья навсегда», — написал нидерландец под публикацией красно-белых в социальной сети.



1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила о том, что Квинси Промес покинул клуб.

32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

«Спартак» объявил об уходе Промеса

Напомним, в начале 2024 года нидерландский футболист был заключён под арест в ОАЭ. 29 февраля Промеса не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что игрок попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения. Он был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну.