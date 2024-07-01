«Спартак» в летнее межсезонье проведёт контрольный матч с «Актобе»

«Спартак» в рамках подготовки к новому сезону проведёт товарищеский матч с казахстанским «Актобе», сообщает официальный сайт красно-белых.

Матч состоится 5 июля на стадионе «Актобе» в одноимённом городе. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Напомним, в сезоне-2023/2024 московский «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

После 12 матчей чемпионата Казахстана сезона-2024 «Актобе», который возглавляет бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов, находится на втором месте в турнирной таблице, имея в своём активе 22 очка и отставая от идущего первым «Ордабасы» на три очка.